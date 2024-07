Triest bereitet sich auf Papst-Besuch am Sonntag vor

Piazza Unita in Triest

Triest bereitet sich auf den am Sonntag geplanten Besuch von Papst Franziskus vor. Offizieller Anlass des Besuchs ist eine mehrtägige Versammlung von katholischen Vereinigungen, die im Sozialbereich und in der Caritas aktiv sind. Auf dem Hauptplatz Piazza Unità d'Italia werden eine große Bühne sowie 8000 Sitzplätze aufgestellt. Gläubige werden auf dem Platz die Messe des Papstes und das Angelus-Gebet verfolgen können.

Die 50. soziale Woche der Katholiken wird am Mittwoch, am 3. Juli, durch Staatspräsident Sergio Mattarella eröffnet und am Sonntag vom Papst im Kongresszentrum von Triest abgeschlossen. Es wird erwartet, dass sich der Heilige Vater auch zur gesellschaftlichen Rolle der Katholiken im heutigen Italien äußert.

Laut dem vom Vatikan veröffentlichten Programm wird der Papst am Sonntag um 8 Uhr früh im Generali-Kongresszentrum am Alten Hafen von Triest eintreffen und unter anderem vom Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Matteo Maria Zuppi, empfangen. Es folgt ein Treffen zwischen Franziskus und den Teilnehmern des Kongresses und zum Abschluss eine Begegnung mit Vertretern der Ökumene, der Wissenschaft, mit Migranten und Menschen mit Behinderung.

Am Ende wird der Papst in einem offenen Wagen zur zentralen Piazza Unità fahren, um dort die Messe zu feiern und das Angelus-Gebet zu sprechen. Anschließend wird er gegen 12.30 Uhr zum vatikanischen Hubschrauberlandeplatz aufbrechen.

Für Franziskus ist die Reise nach Triest seine dritte inneritalienische Pastoralreise in diesem Jahr. Am 28. April hatte er Venedig und am 18. Mai Verona besucht.

