Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Wien - live

Seit gestern sind die deutschsprachigen Finanzminister zu Besuch in Wien. Dienstag früh geht es in einer Arbeitssitzung vor allem um die Coronakrise. Für 10 Uhr ist eine Pressekonferenz im Finanzministerium in der Inneren Stadt angesetzt. Wir übertragen live

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die deutschsprachigen Finanzminister treffen sich jährlich, immer in einem anderen der fünf Staaten. Voriges Jahr fand das Treffen in Luxemburg statt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.