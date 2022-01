Am Dienstag wehten die Fahnen im Brüsseler Europa-Viertel auf halbmast. In der Nacht zuvor war David Sassoli, der Präsident des EU-Parlaments gestorben – kurz vor dem Ende seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit und für die meisten überraschend. Denn erst Montagnachmittag war bekannt geworden, dass der 65-jährige Italiener bereits am 26.