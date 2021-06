Trauriger Rekord: 82,4 Millionen auf der Flucht

Die Zahl von Menschen auf der Flucht hat im Vorjahr einen neuen, traurigen Höchststand erreicht. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in Genf waren es 2020 fast 82,4 Millionen Menschen. Demnach verließen ungeachtet der Reisebeschränkungen durch Corona noch einmal fast drei Millionen Menschen mehr als 2019 aufgrund von Konflikten oder Verfolgung ihre Heimatregion.

Dem Bericht "Global Trends" zufolge gab es Ende vergangenen Jahres 20,7 Millionen Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat, 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge unter UNRWA-Mandat und 3,9 Millionen Venezolaner, die ihre Heimat aufgrund der dort herrschenden Krise verließen. Weitere 48 Millionen Menschen lebten als Binnenvertriebene im eigenen Land. Hinzu kommen 4,1 Millionen Asylsuchende. Gegenüber dem Jahr 2011 verdoppelte sich die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen.

Laut den Zahlen sind 42 Prozent der Vertriebenen jünger als 18. Sie brauchten besonderen Schutz, insbesondere wenn Krisen über Jahre andauerten, hieß es beim UNHCR. Eigene Schätzungen gingen davon aus, dass fast eine Million Kinder zwischen 2018 und 2020 als Flüchtlinge geboren wurden. Viele von ihnen blieben voraussichtlich noch jahrelang Flüchtlinge.

Mehr als zwei Drittel aller Menschen, die aus ihrem Heimatland flohen, stammen laut dem Bericht aus nur fünf Ländern: Syrien (6,7 Millionen), Venezuela (4 Millionen), Afghanistan (2,6 Millionen), Südsudan (2,2 Millionen) und Myanmar (1,1 Millionen). Fast neun von zehn Flüchtlingen (86 Prozent) werden von Ländern aufgenommen, die an Krisengebiete grenzend ihrerseits Entwicklungsländer sind. Die am wenigsten entwickelten Länder gewährten 27 Prozent aller Flüchtlinge Asyl.

Die Zahlen würden einmal mehr zeigen, dass die Situation von Menschen weltweit auf der Flucht "immer dramatischer" werde und sich die allermeisten Flüchtlinge weiterhin nahe den Krisenregionen und oft in Entwicklungsländern befänden, sagte Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich. Er forderte die EU-Staaten auf, ihre Verantwortung für den Flüchtlingsschutz wahrzunehmen und "alle Bestrebungen zur Auslagerung von Asylverfahren und Schutzgewährung an Drittstaaten zu stoppen".

"Massiver Handlungsbedarf"

Österreich und ganz Europa haben aus Sicht von Caritas-Präsident Michael Landau "massiven Handlungsbedarf" angesichts der Not geflüchteter Menschen. 70 Jahre nach dem Beschluss der Genfer Flüchtlingskonvention "werden die Rechte von geflüchteten Menschen in einer Weise missachtet, wie wir es noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hätten", mahnte Landau unter Hinweis auf den Umgang mit Schutz suchenden Menschen an den EU-Außengrenzen in einer Aussendung zum Weltflüchtlingstag am Sonntag.