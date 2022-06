"Toxische Männlichkeit" - Russische Regierung sieht Beleidigung

Johnson hatte dem Sender ZDF am Dienstag gesagt, der russische Militäreinsatz in der Ukraine sei "ein perfektes Beispiel für toxische Männlichkeit". "Wenn Putin eine Frau wäre, so hätte er, glaube ich, nicht einen so verrückten, machohaften Krieg vom Zaun gebrochen", sagte Johnson. Als "toxische Männlichkeit (auch "giftige Männlichkeit") wird ein gestörtes Rollenbild bezeichnet, wonach eigene Männlichkeit durch Aggressivität, Gewalt und Unterordnung von Frauen definiert wird.

Die russische Regierung habe gegenüber Botschafterin Deborah Bronnert in Moskau Protest gegen "die offen beleidigenden Kommentare" eingelegt, erklärte das russische Außenministerium am Donnerstag. Das russische Regime kritisierte die "inakzeptable abwertende Rhetorik" und erklärte: "In einer höflichen Gesellschaft ist es üblich, sich für Bemerkungen dieser Art zu entschuldigen."