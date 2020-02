Tote bei Protesten während Trumps Besuch in Indien

Bei den Protesten in der Hauptstadt Neu-Delhi starben seit Montag mindestens fünf Menschen, wie die dpa am Dienstag aus Polizeikreisen erfuhr. Außerdem seien Fahrzeuge und Geschäfte in Brand gesetzt und mehr als zwei Dutzend Menschen von Ziegelsteinen verletzt worden. Hintergrund der Zusammenstöße ist ein von dem indischen Premier Narendra Modi durchgedrücktes Einbürgerungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern gezielt Muslime diskriminiert. Seit Wochen gibt es deswegen Protest gegen die hindunationalistische Regierung. Dabei kamen mehr als 25 Menschen ums Leben. Muslime sind Indiens größte religiöse Minderheit, sie machen rund 14 Prozent der indischen Bevölkerung aus, rund 80 Prozent sind Hindus. Das Gesetz erleichtert vielen illegal eingereisten Migranten aus drei mehrheitlich muslimischen Nachbarländern die Einbürgerung - sofern sie keine Muslime sind.

Donald Trump will für Toleranz werben

Donald Trump wollte nach Angaben aus US-Regierungskreisen bei seinem zweitägigen Besuch hinter verschlossenen Türen auch mit Nachdruck für Toleranz und der Erhaltung der Religionsfreiheit in Indien werben. Nennenswerte politische Abkommen oder neue Geschäfte wurden bei seinem ersten Besuch Indiens zunächst nicht erwartet.

