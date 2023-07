Tote bei Armee-Angriff im Westjordanland

"Heim und Garten" nennt die israelische Armee den großangelegten Militäreinsatz in der Stadt Jenin im Westjordanland, der sich nach israelischen Angaben gegen "terroristische Infrastruktur" richtet. Zumindest acht Palästinenser sind dabei bis Montag getötet worden. Rund 50 weitere seien verletzt worden, davon befänden sich mehrere in kritischem Zustand, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit. In der Region Jenin habe es "Bombenangriffe aus der Luft und eine Invasion am Boden" gegeben, sagte der Direktor des Roten Halbmonds in Jenin, Mahmud al-Saadi.

Die israelische Armee sprach von einem "großangelegten Anti-Terror-Einsatz". Die Region um Jenin und das dazugehörende Flüchtlingslager mit rund 17.000 Einwohnern gelten als Hochburg militanter Palästinenser. In der Nacht kam es zu stundenlangen Kämpfen in Jenin, wo in einem Flüchtlingslager Hunderte teils schwer bewaffnete Kämpfer militanter Palästinensergruppen wie Hamas und Islamischer Jihad leben.

Waffenfabrik getroffen

Die Armee erklärte, getroffen worden seien eine Waffenfabrik und ein Sprengstofflager sowie ein Gebäude, das als Kommandozentrum für die Jenin-Brigaden gedient habe. Die Miliz, die sich aus Kämpfern verschiedener Palästinensergruppen zusammensetzt, meldete ihrerseits Gefechte mit israelischen Truppen und den Abschuss einer Drohne. Israels Armee war kurz nach den Luftangriffen mit Bodentruppen in die Stadt eingerückt.

Ausgelöst worden waren die stundenlangen nächtlichen Kämpfe in dem Lager durch israelische Drohnenangriffe, wie es sie bis zu einem vergleichbaren Einsatz am 21. Juni seit 2006 nicht mehr gegeben hatte. Das israelische Militär rechtfertigte diese mit dem immer größeren Ausmaß der Gewalt und dem wachsenden Druck auf die israelischen Bodentruppen. Mit dem Einsatz habe verhindert werden sollen, dass das Flüchtlingslager Palästinenser-Kämpfern weiterhin als Rückzugsort diene, sagte ein Militärsprecher. Jenin sei zu einem "Hornissennest" geworden.

Die Gewalt im Westjordanland hat sich in den vergangenen Monaten verschärft. In Israels Regierung wurden zuletzt Rufe nach einer großangelegten Militäroffensive laut. Seit Jahresbeginn wurden mindestens 182 Palästinenser und 25 Israelis getötet.

