"Totalausfall" bei modernisiertem Puma

Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf null gesunken, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Generalinspekteur Eberhard Zorn kündigte am Sonntag eine gemeinsame Kraftanstrengung von Militär, dem Beschaffungsamt BAAINBw und Spezialisten der Rüstungsindustrie an, um die Probleme zu lösen.

Ministerin Christine Lambrecht (SPD) hat für heute ein Krisentreffen im Verteidigungsministerium einberufen. Die neuen Pannen betreffen Gefechtsfahrzeuge in einer speziellen Konfiguration, mit der sich die Panzergrenadierbrigade 37 ab dem neuen Jahr an der VJTF-Truppe (Very High Readiness Joint Task Force) der NATO beteiligen soll. Der "Spiegel" berief sich auf ein Schreiben des Kommandanten der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, an die Führung des Heeres und das Verteidigungsministerium.

Vor allem die Elektronik der Hightech-Panzer ist dem Bericht zufolge anfällig, in einem Panzer habe es sogar einen schweren Kabelbrand im Fahrerraum gegeben.

