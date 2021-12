Tornados: Biden versprach Hilfe

Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um beim Wiederaufbau zu helfen – so lange, wie es nötig sei, versprach Biden bei einem Besuch im Katastrophengebiet. Das Ausmaß der Zerstörung sei "fast nicht zu glauben". "Diese Tornados haben alles in ihrem Pfad verschlungen", sagte Biden.

Zerstörte Häuser in Mayfield, Kentucky Bild: CHANDAN KHANNA (AFP)

Er kündigte an, die Bundesregierung werde für die Bergungsarbeiten, das Beseitigen von Trümmern und nötige Einsätze der Rettungskräfte einen Monat lang die gesamten Kosten tragen.