Tories in weiteren Umfragen deutlich vor Labour

Das Institut Opinium sah die Tories mit 42 zu 26 Prozent vorne, das Institut ORB mit 36 zu 28. Die Umfragen wurden für verschiedene Sonntagszeitungen durchgeführt. Deutlich dahinter lagen die Liberaldemokraten (14 bis 16 Prozent) und die Brexit Party (neun bis zwölf Prozent).

In Großbritannien soll eine Parlamentswahl am 12. Dezember die Brexit-Blockade auflösen. Wegen des spezifischen Wahlrechts - die 650 Abgeordneten werden in ebenso vielen Wahlkreisen mit relativer Mehrheit gewählt - geben landesweite Umfragen nur bedingt Aufschluss über das mögliche Ergebnis.

