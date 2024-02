Tories erleiden heftige Schlappe bei Nachwahlen

Die konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak hat bei zwei Nachwahlen zum Parlament erneut heftige Pleiten kassiert. Die Tories verloren die Wahlkreise Wellingborough in Mittel- und Kingswood in Westengland trotz bisher großen Vorsprungs an die Oppositionspartei Labour. Damit haben die Konservativen in dieser Legislaturperiode unterm Strich so viele Mandate in Nachwahlen verloren wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der Druck auf Sunak aus den eigenen Reihen dürfte nun steigen. Großbritannien wählt in diesem Jahr ein neues Unterhaus, der genaue Termin ist noch nicht fix. Die Sozialdemokraten liegen in allen Umfragen deutlich in Führung.

Vor allem die Pleite in Wellingborough ist historisch: Die Konservativen verloren im Vergleich zur vorigen Wahl 37,6 Prozentpunkte, das zweithöchste Minus für eine britische Partei seit 1945. Die Nachwahl war nötig geworden, weil der Tory-Abgeordnete Peter Bone wegen Vorwürfen des Mobbings und der sexuellen Belästigung, die er bestreitet, abberufen worden war. In Kingswood war Tory-Vertreter Chris Skidmore aus Protest gegen Sunaks Umwelt- und Energiepolitik zurückgetreten.

