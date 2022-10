Tories diskutieren Aus von Premierministerin Truss

Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren, schrieb die Zeitung in der Nacht auf Freitag. Es gebe Überlegungen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen.

Möglich sei auch ein Pakt zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und der Tory-Spitzenpolitikerin Penny Mordaunt, berichtete die "Times" unter Berufung auf ranghohe Parteimitglieder. Beide waren im internen Wettkampf um die Parteispitze an Truss gescheitert. Ein "Ältestenrat" aus Dutzenden ehemaligen Kabinettsmitgliedern sei bereit, Truss zur Aufgabe aufzufordern.

Der Premierministerin schlägt auch in den eigenen Reihen seit Wochen harte Kritik entgegen. Anlass ist der nur mit Schulden finanzierte Haushalt von Finanzminister Kwasi Kwarteng, der heftige Marktturbulenzen ausgelöst hatte. Nach heftigen Protesten auch von führenden Tories nahmen Truss und Kwarteng die Streichung des Spitzensteuersatzes wieder zurück.

Nun dürfte eine weitere Kehrtwende anstehen: Wie die Zeitung "Guardian" schrieb, wollen Truss und Kwarteng die für April geplante deutliche Anhebung der Unternehmensteuer doch nicht zurückzunehmen. Die Premierministerin hatte wiederholt betont, die noch von ihrem Vorgänger Boris Johnson beschlossene Erhöhung von 19 auf 25 Prozent wieder zu streichen.

Die Märkte reagierten positiv, doch bei den Wählern scheint Truss auf keinen grünen Zweig mehr zu kommen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die "Times" sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Truss vor die Tür zu setzen, nur 9 Prozent stellten sich hinter die Regierungschefin.

"Oh dear, oh dear"

Auch das Verhältnis zwischen Truss, die nur wenige Tage vor dem Tod der Queen ins Amt kam, und dem neuen König Charles gilt als angespannt. Wie in einem Video des britischen Senders ITV zu hören ist, begrüßte Charles die Premierministerin bei der wöchentlichen Audienz im Buckingham-Palast am Mittwoch mit den Worten: "Back again. Oh dear, oh dear" ("Wieder da. Oh je, oh je"). Truss hatte zuvor einen Knicks gemacht, ihm die Hand gereicht und gesagt: "Ihre Majestät, schön Sie zu sehen."

Aufsehen erregte auch, dass der Zeit seines Lebens für den Klimaschutz eintretende Charles seine Teilnahme an der UNO-Weltklimakonferenz im kommenden Monat auf Wunsch der Regierung absagen musste. Truss hat im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Boris Johnson das Thema Klimaschutz hintangestellt und wettert gerne gegen Windkraft- und Solaranlagen.