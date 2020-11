Der Teil-Lockdown in Deutschland wird bis Jänner verlängert. "Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung", sagte gestern Angela Merkel. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) brachte die Dramatik schon vor dem Videogipfel der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auf den Punkt: "Die Todeszahlen sind so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen." Die Konsequenzen sind Verschärfungen: So darf künftig im Groß- und Einzelhandel mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche höchstens eine