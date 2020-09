Tod von Höchstrichterin könnte dem US-Wahlkampf neue Richtung geben

Sollten die Republikaner von Präsident Donald Trump den freigewordenen Posten im Supreme Court sofort neu besetzen, würde das die konservative Mehrheit im Höchstgericht über viele Jahre einzementieren.

Noch am Samstag kündigte US-Präsident Donald Trump an, die Nachfolge in jedem Fall noch vor der Präsidentenwahl regeln zu wollen. "Es wird eine Frau sein", sagte der Republikaner bei einem Wahlkampfauftritt in Fayetteville im Bundesstaat North Carolina. Trumps Favoritin ist Bundesrichterin Amy Coney Barrett, eine 48 Jahre alte Abtreibungsgegnerin.

Unklar ist jedoch, ob auch eine Mehrheit für die schnelle Neubesetzung des vakanten Richterpostens am Supreme Court zustande kommt. Denn zwischen den politischen Lagern ist heftig umstritten, ob die Republikaner so kurz vor dem Ende der aktuellen Amtszeit Trumps noch über die Schlüsselpersonalie entscheiden sollten.

Demokraten erinnern an 2016

Vor allem die Demokraten fühlen sich übergangen: Als 2016 der konservative Verfassungsrichter Antonin Scalia starb, verweigerte die republikanische Mehrheit dem von Präsident Barack Obama nominierten Kandidaten Merrick Garland eine Anhörung – mit der Begründung, dass es ein Wahljahr sei. "Das Volk sollte an der Auswahl des nächsten Verfassungsrichters teilhaben", erklärte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell damals. "Deshalb sollte der vakante Posten nicht besetzt werden, bis wir einen neuen Präsidenten haben."

Das war im Februar 2016 – gut neun Monate vor der damaligen Präsidentenwahl. Jetzt ist September in einem Wahljahr – und der Republikaner McConnell erklärte kurz nach Ginsburgs Tod, dass der Senat über Trumps Nachfolgekandidaten abstimmen werde. Es sei der Wille der Wähler gewesen, die Republikaner ins Weiße Haus und in den Senat zu bringen, damit sie Richter ernennen können, rechtfertigte er sich.

Senator Lindsey Graham, der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses, in dem Verfassungsrichter-Kandidaten durch die Anhörung müssen, redete sich 2016 mit prophetischen Worten in eine noch schwierigere Situation als McConnell. "Wenn 2016 ein republikanischer Präsident gewählt wird und sich im letzten Jahr seiner ersten Amtszeit eine Vakanz auftut, können Sie sagen, Lindsey Graham hat gesagt, überlassen wir die Nominierung dem nächsten Präsidenten", verkündete er damals. Und ergänzte, man solle seine Worte dann auch gegen ihn verwenden. Als jetzt die exakt von ihm damals beschriebene Situation eintrat, kündigte Graham an, er werde Trumps Nominierungspläne unterstützen.

"Eine Gigantin der Rechtslehre"

Trumps Herausforderer Joe Biden würdigte Ginsberg als "Gigantin der Rechtslehre" und forderte, mit der Nachnominierung zu warten: "Die Wähler sollten über den Präsidenten entscheiden, und der Präsident sollte dann dem Senat einen Richter vorschlagen."

US-Höchstgericht

Der Supreme Court ist das höchste Gericht der USA. Seine Grundsatzentscheidungen zu Abtreibung, Einwanderung, Waffenrecht etc. prägen die Rechtsprechung im Land in der Regel für viele Jahre und Jahrzehnte. Die neun Richter werden jeweils auf Lebenszeit ernannt. Nach dem Tod von Ginsburg werden nur noch drei klar dem liberalen Lager zugerechnet, alle anderen gelten als mehr oder minder konservativ. Wird ein Sitz frei, weil ein Richter stirbt oder ausscheidet, schlägt der US-Präsident einen Nachfolger vor.

Der US-Senat entscheidet mit einfacher Mehrheit, ob er die Nominierung des Präsidenten bestätigt. In dieser Kammer haben aktuell Trumps Republikaner mit 53 von 100 Senatoren eine Mehrheit. Mit der Auswahl eines Kandidaten kann der Präsident die Rechtsprechung und somit das gesellschaftliche Klima in den USA weit über seine Amtszeit hinaus beeinflussen.