Tod von Boris Nemzow: Russland muss Entschädigung zahlen

Boris Nemzow wurde 2015 mitten in Moskau erschossen.

Zur Begründung hieß es, die Justiz des Landes habe eine mögliche Beteiligung staatlicher Stellen an dem Mordanschlag nicht ausreichend untersucht. Der 55-jährige Nemzow war am 27. Februar 2015 in Moskau unweit des Kreml auf offener Straße erschossen worden. Der ehemalige Vize-Ministerpräsident unter Präsident Boris Jelzin war mit seiner Oppositionsbewegung Parnas einer der prominentesten Widersacher von Staatschef Putin.

Putin hatte damals eine umfassende Aufklärung der Tat angekündigt. Fünf zu jahrelangen Haftstrafen verurteilte Tschetschenen hatten die Vorwürfe allerdings bestritten und erklärt, die Tat unter Folter gestanden zu haben. Nemzows Angehörige vermuten, dass der Mord von höchster Stelle geplant wurde, und verlangen, dass die Auftraggeber vor Gericht gestellt werden. Sie gehen davon aus, dass der moskautreue tschetschenische Präsident Kadyrow und der Kreml selbst hinter der Tat stecken. Russland ist seit September formell keine Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention mehr. Der Europarat hatte das Land wegen des Überfalls auf die Ukraine ausgeschlossen.

