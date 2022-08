Tochter des Putin-Vertrauten Dugin bei Autoexplosion in Moskau getötet

Am späten Samstagabend explodierte in einer Siedlung in einem Vorort der russischen Hauptstadt Moskau eine an einem großen SUV angebrachte Sprengladung. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Bei dem Anschlag starb eine junge Frau. Erst am Sonntag gaben die Ermittlungsbehörden die Identität der Toten bekannt – Darja Dugina.

Die 29 Jahre alte kremltreue Journalistin und Politologin war die Tochter des rechtsnationalen Ideologen Alexander Dugin, der als einer der wichtigsten Einflüsterer von Staatschef Wladimir Putin gilt. Mitunter wird der 60-Jährige, der wiederholt öffentlich zur Tötung von Ukrainern aufgerufen hat, als „Putins Hirn“ oder Ideengeber für den Angriffskrieg in der Ukraine bezeichnet. Dugin gilt zudem als antiwestlicher Hassprediger und Kämpfer für die Idee einer slawischen Supermacht.

Dugina fuhr mit Auto des Vaters

Die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete unter Berufung auf einen Bekannten Duginas, dass das Fahrzeug ihrem Vater gehört habe und er vermutlich das Ziel des Anschlags gewesen sei. Vater und Tochter hätten ein Festival besucht und Dugin habe erst im letzten Moment entschieden, in ein anderes Auto zu steigen, berichtete die Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“.

Russische Medien berichteten zudem, Alexander Dugin habe mit seiner Tochter am Samstag das patriotische Festival „Tradition“ besucht. Dugin war dort als Redner angekündigt. Seine Tochter, die ihn begleitete, stellte das Auto auf einem Parkplatz für VIP-Gäste ab. Die Bombe könnte dort platziert worden sein. Eine Videoüberwachung gab es wohl nicht. Medien zufolge hatten Vater und Tochter dann gemeinsam wegfahren wollen. Aber Dugin blieb noch, sie fuhr mit seinem Auto weg.

In den sozialen Netzwerken machten Videos vom brennenden Autowrack die Runde – und von einem erschütterten Dugin, der am Samstag zum Tatort eilte und, wie auf Fotos zu sehen ist, die Hände über dem Kopf zusammenschlug. „Die Identität der Toten ist geklärt – es ist Darja Dugina“, hieß es in der Mitteilung des staatlichen Ermittlungskomitees.

Alexander Dugin rief zur Tötung von Ukrainern auf. Bild: Reuters/Moscow News Agency

„Ukrainische Terroristen“

Die Fahnder veröffentlichten auch ein Video von der Spurensuche. Ermittelt werde wegen eines Auftragsmordes in alle Richtungen. Obwohl die Ermittlungen laufen und nichts bewiesen ist, beeilte sich die russische Staatspropaganda, „ukrainischen Terroristen“ das Attentat anzulasten.

Unter russischen Nationalisten und prorussischen Kräften in der Ukraine löste der Anschlag Entsetzen aus. „Die Terroristen des ukrainischen Regimes haben versucht, Alexander Dugin zu liquidieren, und haben seine Tochter in die Luft gesprengt ... im Auto“, schrieb etwa der Anführer der Separatisten in Donezk, Denis Puschilin. Darja bleibe in Erinnerung – als „echtes russisches Mädchen“.

Kommentatoren in der Ukraine bezweifelten hingegen, dass Kräfte aus der Ukraine derzeit überhaupt in der Lage seien, ein solches Attentat auszuführen – noch dazu in Moskau. Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte: „Die Ukraine hat natürlich nichts damit zu tun, weil wir kein krimineller Staat sind – wie die Russische Föderation –, und schon gar kein Terrorstaat.“ Podoljak sprach „von Machtkämpfen zwischen verschiedenen politischen Fraktionen in Russland“. Der Vorfall sei „eine Rache des Schicksals“ an Unterstützern des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Vorwand für Angriffe?

Der Tod von Dugins Tochter erinnere stark an eine Provokation russischer Geheimdienste, schrieb der Kiewer Politologe Wolodymyr Fessenko auf Facebook. „Das ist ihr Stil.“ Fessenko spekulierte, dass mit dem Anschlag ein Vorwand für massive Raketenangriffe auf ukrainische Städte am Unabhängigkeitstag, dem 24. August, geschaffen werden könnte.