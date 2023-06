titel | titel

BRüSSEL. Bei der Geberkonferenz für Syrien sagte die deutsche Bundesregierung gestern 1,05 Milliarden Euro zu, um die Flüchtlingskrise in der Region zu bewältigen. Die EU stellt 560 Millionen Euro bereit. Das Geld soll zum Beispiel in die Reparatur von Trinkwasserleitungen und die Landwirtschaft fließen. Zudem soll in Schulen in Flüchtlingslagern investiert werden. Bereits im März sagte die EU nach dem katastrophalen Erdbeben 950 Millionen Euro zu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper