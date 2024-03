TikTok kündigt Widerstand gegen drohenden Eigentümerwechsel an

TikTok-Chef Shou Chew will sich gegen das US-Gesetz wehren, das die Kurzvideo-App unter Kontrolle amerikanischer Investoren bringen soll. Das Unternehmen werde alle rechtlichen Mittel einsetzen, um die Plattform zu verteidigen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Video. TikTok beharrt darauf, dass das Ziel des Gesetzes ein Verbot der App in den USA sei.

Mutterkonzern bestreitet Vorwürfe

US-Politiker betonen hingegen, sie wollten dadurch lediglich sicherstellen, dass chinesische Behörden keinen Einfluss auf TikTok nehmen könnten, der amerikanischen Interessen schade. Das Unternehmen und sein Mutterkonzern Bytedance bestreiten alle Vorwürfe.

Das Gesetz könnte dazu führen, dass TikTok aus amerikanischen App-Stores verbannt wird, wenn es keinen Eigentümerwechsel gibt. Es wurde am Mittwoch mit großer Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verabschiedet und muss nun noch den Senat als zweite Parlamentskammer passieren. Präsident Joe Biden hat bereits in Aussicht gestellt, dass er das Gesetz unterzeichnen werde.

300.000 Arbeitsplätze in Gefahr?

Shou Chew verwies darauf, dass das Gesetz "einer Handvoll anderer Social-Media-Unternehmen" mehr Einfluss geben werde. Der TikTok-Chef behauptete auch, der Gesetzesentwurf gefährde 300.000 Arbeitsplätze in den USA. Seine Firma verweist oft darauf, dass Kleinunternehmen den Dienst für Werbung nutzten. TikTok hat nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzer in den USA.

Auch China reagierte gestern mit Anschuldigungen gegen Washington auf das Gesetz. "Die Art und Weise, wie die USA mit der TikTok-Frage umgehen, wird der Welt klarer machen, ob die Regeln und Gesetze der USA der Welt dienen oder nur den USA selbst", sagte der Sprecher des Pekinger Außenministeriums, Wang Wenbin.

Die US-Seite habe nie Beweise dafür vorgelegt, dass TikTok die nationale Sicherheit der USA gefährde. "Und doch werden Gründe der nationalen Sicherheit missbraucht, um damit verbundene Unternehmen ungerechtfertigt zu unterdrücken." Damit gingen die USA nach der Logik eines Raubritters vor, hieß es aus Peking.

