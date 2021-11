Thunberg nennt UN-Klimagipfel einen "Fehlschlag"

Freitag war offizieller Jugendtag beim UN-Klimagipfel in Glasgow. Während im Konferenzzentrum nicht nur junge Menschen zu Wort kamen, nahm sich die Jugend draußen, auf den Straßen Glasgows, das Wort. Und artikulierte zu Tausenden ihre Forderungen nach einem entschiedenen Kampf gegen die Erderwärmung.

Zu hören waren Wut und Enttäuschung über den langsamen Fortschritt im Wettlauf gegen die Zeit: Wenn nicht noch in diesem Jahrzehnt massiv gegengesteuert wird, heizt sich die Erde bereits in den frühen 2030er-Jahren im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 1,5 Grad und mehr auf – mit verheerenden Folgen. Inmitten der von "Fridays for Future" organisierten Kundgebung: Greta Thunberg. Die 18-jährige Schwedin, Ikone der weltweiten Bewegung, kritisierte die Konferenz und die dort auftretenden Staatenlenker scharf: "Sie tun nichts." Die Konferenz sei "ein globales Festival im ,Greenwashing‘", ein einziger "Fehlschlag".

Die erste Woche der COP26 geht zu Ende. Bleibt noch eine bis 12. November für entscheidende Weichenstellungen, damit das 1,5-Grad-Ziel gehalten werden kann, auf das sich 197 Staaten 2015 in Paris geeinigt hatten. Boris Johnson, britischer Premier und Gastgeber, zeigte sich "vorsichtig optimistisch". Thunberg und ihre Mitstreiter machen der Konferenzorganisation dagegen den Vorwurf, dass jene, die vom Klimawandel am unmittelbarsten betroffen sind, in den Beratungen gar nicht oder zu wenig zu Wort kommen.

Noch nie habe ein UN-Klimagipfel so viele Menschen ausgeschlossen, sagte Thunberg. Viele Menschen aus den armen Ländern des globalen Südens konnten wegen exorbitanter Quartierpreise sowie ausgedehnter Test- und Quarantänevorschriften im Gefolge der Pandemie – noch verschärft durch den Impfstoffmangel in den Entwicklungsländern – nicht anreisen.

Video: Große Klimademo in Glasgow

Heute folgt in Glasgow eine weitere Demonstration, die mehr als 100.000 Menschen anlocken soll. Der Protest ist Teil eines globalen Aktionstags, der Hunderttausende in mehr als 200 Städten auf die Straße bringen soll. (via)