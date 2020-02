Thüringen: Rückendeckung für FDP-Chef Lindner vor Vertrauensvotum

"Er hat mein Vertrauen", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, im ARD-Fernsehen. Auch die Vizevorsitzende Katja Suding sagte im Bayrischen Rundfunk, sie gehe davon aus, "dass der Bundesvorstand Christian Lindner heute das Vertrauen aussprechen wird". Die Beiden hoben hervor, dass Lindner den FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen zum Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten habe bewegen können. "Er hat ja das erreicht, was auch die Kritiker der Thüringer Ereignisse verlangt haben", so Suding im Bayrischen Rundfunk.

Thomas Kemmerich wurde am Mittwoch vom Parlament unter anderem mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Scharf kritisiert wurde vor allem, dass er als Politiker einer fünf-Prozent-Partei Ministerpräsident wurde und dass er dies mit den Stimmen der AfD erreichte.

Uneinigkeit in der CDU

Die Werteunion, ein Zusammenschluss konservativer Christdemokraten (CDU), sprach sich unterdessen mit Verweis auf Österreich für eine Expertenregierung unter dem Ministerpräsidenten Kemmerich, der einen Tag nach seiner Wahl seinen Rücktritt angekündigt hat, aus. Er würde eine solche Regierung vorschlagen, sagte Werteunion-Chef Alexander Mitsch am Freitag. Neuwahlen würden das Problem nicht lösen, sondern die politischen Ränder stärken, meint er. Eine mögliche Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) unter Enthaltung der Stimmen der CDU lehnte Mitsch ab. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach fünfstündigem Krisengespräch mit der CDU in Erfurt in der Nacht deutlich gemacht, sollten die parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren, sei eine Neuwahl unausweichlich. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte seine Kollegen in Thüringen auf, doch eine Verständigung mit der Linkspartei zu suchen. Der richtige Weg wäre es gewesen, wenn Bodo Ramelow im Amt geblieben wäre. Alle Parteien außer der AfD sollten eine Verständigung untereinander suchen.

Mehrheit findet Rücktritt Kemmerichs richtig

Eine am Donnerstagabend veröffentlichte Blitzumfrage der ARD ergab, dass 61 Prozent der 1.007 befragten wahlberechtigten Deutschen den angekündigten Rückzug Kemmerichs richtig finden, 24 Prozent halten diesen Schritt für falsch.