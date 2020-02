Thüringen: Ramelow schlägt Übergangsregierung vor, CDU unter Druck

Der frühere Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow (Linke) hat am Montagabend bei einem Treffen mit SPD, Grünen und CDU vorgeschlagen, eine "technische Regierung" mit seiner Vorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) sowie einem Justizminister, einer Finanzministerin und einem Staatskanzleichef zu bilden. Binnen 70 Tagen solle diese Regierung dann den Weg für Neuwahlen freimachen.

Dieser Vorschlag brachte die Landes-CDU in Bedrängnis. Die Fraktion der Christdemokraten prüfte den Vorstoß am Dienstag in langen Beratungen, legte sich aber zunächst nicht fest. Laut Umfragen drohen der CDU bei Neuwahlen Verluste, Linke, SPD und Grüne würden demnach dazugewinnen.

Der Vorstoß sei "mit Interesse" aufgenommen worden, sagte CDU-Fraktionschef Mike Mohring. SPD und Grüne in Thüringen unterstützten Ramelows Idee, um so zu baldigen Neuwahlen zu kommen.

Mohring hob hervor, auch die CDU wolle einen Beitrag zu "stabilen Verhältnissen" in Thüringen leisten. Dabei sei der "Vorschlag zu Christine Lieberknecht entspannend". Die CDU-Fraktion wollte am Dienstagnachmittag ihre Beratungen fortsetzen. Linkspartei, SPD und Grüne würden gebeten, ein geplantes Treffen auf den späten Nachmittag zu verschieben, sagte Mohring. Die CDU wolle den Vorschlag Ramelows gern "in ein Gesamtpaket" einbinden.

Dagegen nannte der FDP-Landesverband den Vorschlag ein "taktisches Manöver zulasten der Demokratie". Bei Twitter schrieben die Thüringer Liberalen aber ebenfalls, Neuwahlen nicht zu scheuen. AfD-Fraktionschef Björn Höcke nannte den Vorschlag einen "Treppenwitz der Thüringer Nachwendegeschichte". Ramelow scheine zu versuchen, "Aufmerksamkeit als politischer Spaßmacher zu erzeugen". Dies sei der "angespannten politischen Lage nicht angemessen". Lieberknecht will erst nach einer Verständigung unter den Parteien Stellung zu dem Vorschlag beziehen.