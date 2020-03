Thüringen: AfD schickt nun Höcke ins Rennen

Vier Wochen nach dem politischen Erdbeben in Thüringen unternimmt der Freistaat am Mittwoch einen weiteren Anlauf zur Regierungsbildung. Bei der Wiederholung der Wahl zum Ministerpräsidenten tritt diesmal der Landesparteichef der AfD, Björn Höcke, gegen den "Die Linke"-Politiker und ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow an.

"Sollte Bodo Ramelow mehr als die 42 Stimmen des rot-rot-grünen Lagers erhalten und als Ministerpräsident gewählt werden, soll für jeden Betrachter klar sein, dass diese Stimmen nicht von der AfD kamen", erklärte AfD-Sprecher Braga die Strategie. CDU und FDP hätten dann ihr Versprechen gebrochen, Ramelow nicht zu wählen und ein Fortbestehen von Rot-Rot-Grün nicht zu ermöglichen. Ramelow fehlen vier Stimmen für eine absolute Mehrheit, die er sich im ersten Wahlgang mit Hilfe der CDU oder der FDP besorgen will. Beobachter hatten befürchtet, dass die AfD die Wahl erneut desavouieren könnte, indem sie für Ramelow stimmt. Das dürfte nun ausgeschlossen sein. Die CDU hat unterdessen Mike Mohring abgelöst und Mario Voigt an die Spitze der CDU-Landtagsfraktion gewählt.