Thailands König bestätigt die neue Regierung

Thailand bekommt nach einem Monat politischer Wirren noch in dieser Woche eine neue Regierung. König Maha Vajiralongkorn hat am Mittwoch das von Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra zusammengestellte Kabinett bestätigt. Die Namen der 35 Ministerinnen und Minister wurden im königlichen Amtsblatt "Royal Gazette" veröffentlicht. Am Donnerstag soll die neue Regierung vereidigt werden.

Die 38-jährige Shinawatra von der Partei Pheu Thai war schon vor zweieinhalb Wochen vom König zeremoniell in ihrem neuen Amt bestätigt und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Sie ist die jüngste Regierungschefin aller Zeiten in Thailand. Nach ihrer Tante Yingluck Shinawatra ist sie erst die zweite Frau in diesem Amt.

Tochter eines Milliardärs

Paetongtarn ist Sprössling des einflussreichen Shinawatra-Clans und Tochter des Milliardärs und früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra. Ebenso wie seine Schwester Yingluck regierte er mehrere Jahre. Beide wurden dann aber jeweils durch Militärcoups entmachtet. In den vergangenen Jahrzehnten gab es in Thailand immer wieder Militärregierungen. Die Demokratiebewegung vor allem jüngerer Thais versucht hingegen schon lange, sich mit Straßenprotesten Gehör zu verschaffen.

