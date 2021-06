Die italienische Regierung will den Tourismus im Land rasch ankurbeln und möglichst viele Urlauber anlocken – durch spezielle Anreize: Gedacht ist etwa an gelockerte Einreisebestimmungen und Impfungen für Touristen, die längere Zeit im Land bleiben wollen. Das sagte Tourismusminister Massimo Garavaglia am Samstag bei einem Wirtschaftsforum in Trient.