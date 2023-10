Terrorverdächtiger war in drei EU-Ländern auffällig

"Mod till svenska folket", steht in Versalien auf dem Transparent, das an dem Gebäude am Place Sainctelette angebracht worden ist. "Mut dem schwedischen Volk." Blumensträuße, Kerzen, Kondolenzschreiben liegen darunter. Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sind gestern Vormittag zu einer Trauerfeier an jenen Ort in Brüssel gekommen, an dem am Montagabend ein Attentäter zwei Fußballfans aus Schweden ermordet hat.