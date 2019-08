Terror von El Paso: US-Diskussion um Mitverantwortung Donald Trumps

Bob Moore ist ein besonnener Mann, der sich als ehemaliger Chefredakteur der "El Paso Times" auf die Kunst versteht, seine Worte abzuwägen. Er beschreibt lieber, als zu meinen. So gesehen lässt seine Analyse des Terroranschlags in der Grenzmetropole ganz besonders aufhorchen.

US-Präsident Donald Trump habe El Paso mit seiner Politik gegenüber Flüchtlingen ganz besonders ins Visier genommen. "Er hat hier zuerst mit der Trennung von Familien experimentiert", sagt Moore im OÖNachrichten-Gespräch. Von El Paso aus habe Trump auch die meisten Asylwerber zurück nach Mexiko geschickt.

Für Schlagzeilen sorgten im März Bilder von Flüchtlingen, die wie Vieh eingepfercht hinter Maschendraht unter der "Paso del Norte"-Brücke festsaßen. Vor den Toren El Pasos betrieb die Regierung das Internierungslager Tornillo für Jugendliche. Dieser Fokus Trumps in Tun und Handeln auf seine Heimatstadt hat Moore schon seit langem befürchten lassen, "dass all das in der Art von Gewalt münden wird, die wir hier erlebt haben". Der Präsident habe häufig rassistische Sprache gebraucht, um Andersdenkende zu verunglimpfen. "Ich denke, das amerikanische Volk muss sich das sehr genau anschauen."

Genau das passierte am Tag nach dem Anschlag eines weißen Rechtsextremisten auf den "mexikanischen Walmart" unweit der Grenze, bei dem am Wochenende zwanzig Menschen ums Leben kamen.

"Hispanische Invasion"

Ins Zentrum rückte dabei die Frage nach der Mitverantwortung Trumps. Der Attentäter hatte sich dessen Worte zu eigen gemacht, als er in seinem Manifest die Tat als "Antwort auf die hispanische Invasion in Texas" darstellte.

Die US-Medien dokumentieren minutiös, wie Trump in seiner Demagogie immer wieder das Bild einer Invasion gebraucht. Von seinen Reden bis zu den Tweets. "Es ist KRITISCH, dass wir DIE INVASION STOPPEN", zwitscherte er kürzlich in Großbuchstaben. Bei einer Kundgebung in Panama City im Norden Floridas bat Trump im Mai sein aufgepeitschtes Publikum um Ideen, wie sich Flüchtlinge aufhalten ließen. "Erschießt sie", brüllte ein Trump-Anhänger. Der Präsident grinste. Am vergangenen Samstag reiste ein 21-Jähriger tausend Kilometer an, um zur Tat zu schreiten.

Die Kritik an Trump ließ nicht lange auf sich warten. "Die Worte des Präsidenten der Vereinigten Staaten haben Konsequenzen", sagte Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris – nicht als Einzige bei den Demokraten. In den Reihen der Republikanischen Partei herrschte dagegen betretenes Schweigen. Allein Trumps Stabschef Mick Mulvaney holte zur aggressiven Chef-Verteidigung aus. Es sei "unverschämt", Trump "für die Handlungen eines Verrückten verantwortlich zu machen".

Todesstrafe bei Hassverbrechen

Trump selbst verkündete: "Für Hass gibt es keinen Platz in unserem Land, und dafür werden wir sorgen." Dann knöpfte er sich einmal mehr die Medien vor, die angeblich zu Zorn und Wut im Land beitrügen. "Die Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unvoreingenommen zu sein, sonst werden diese schrecklichen Probleme nur noch schlimmer."

Als Reaktion auf die Massaker von El Paso und Dayton will Trump eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht. Er habe das Justizministerium angewiesen, eine entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten, sagte Trump in einer Ansprache an die Nation.

