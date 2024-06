Terror in Dagestan: Etliche Täter stammen aus etablierten Familien

Es herrscht kein Zweifel über die Helden des Tages. In den sozialen Netzen der russischen Republik Dagestan im Ostkaukasus häuften sich am Montag Videos mit roten Nelken und Rosen vor gerahmten Fotos der gefallenen Ordnungshüter. Ärztinnen erzählten, wie verwundete Polizisten sich nicht behandeln lassen, sondern in den Kampf zurückkehren wollten. Verwundete Polizisten selbst erklärten aus dem Krankenbett, sie hätten keine Zeit gehabt, Angst zu haben. Am Sonntagabend attackierten Terroristen in