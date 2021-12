Telefonat mit starken Ansagen: Biden droht Putin mit harten Sanktionen

Für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine droht US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit harten Sanktionen. In einem Telefonat mit Putin am Abend (das Gespräch war bei Redaktionsschluss noch im Gang) wolle Biden für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen, hatte zuvor ein Vertreter des Weißen Hauses erklärt.

"Wir haben uns mit unseren Verbündeten abgestimmt, um harte Sanktionen zu verhängen – sehr viel weitergehender als das, was 2014 umgesetzt wurde", sagte der Vertreter der US-Regierung. Damals hatte sich Russland die Halbinsel Krim einverleibt und damit begonnen, Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen.

Für den Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine gebe es Pläne, die NATO-Präsenz in den osteuropäischen Mitgliedstaaten auszubauen. Zudem sei man dazu bereit, "der Ukraine weitere Unterstützung zukommen zu lassen, ihr Gebiet zu verteidigen und auf eine mögliche russische Besatzung zu reagieren", hieß es aus dem Weißen Haus. "Präsident Biden wird klarstellen, dass es einen diplomatischen Weg zur Deeskalation in der Region gibt, falls Präsident Putin Interesse daran hat, diesen Weg einzuschlagen."

"Konstruktiv zusammenarbeiten"

Nach US-Angaben geht das Gespräch auf den Wunsch Russlands zurück. Beide Seiten hätten großes Interesse an direkten Gesprächen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die USA werfen Russland einen massiven Truppenaufmarsch nahe der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird eine Invasion der Ex-Sowjetrepublik. Russland weist das zurück und wirft der Ukraine vor, zusätzliche Soldaten in die Region verlegt zu haben.

Putin erklärte sich vergangene Woche zu einer diplomatischen Lösung bereit, forderte aber Sicherheitsgarantien, darunter ein Ende der NATO-Osterweiterung und einen Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Gestern rief er zum Dialog auf. In einem Telegramm zum neuen Jahr schrieb Putin, die Atommächte hätten trotz vieler Konflikte eine besondere Verantwortung für die internationale und regionale Stabilität. Angesichts vieler Herausforderungen und Bedrohungen für die Menschheit sollten Moskau und Washington "konstruktiv zusammenarbeiten".

Biden und Putin hatten Anfang Dezember im Rahmen einer Videoschaltung miteinander gesprochen. Als Staatschefs waren einander die beiden erstmals im Juni in Genf persönlich begegnet. Das Telefonat soll nun unter anderem der Vorbereitung eines für 10. Jänner in Genf geplanten Treffens dienen. Auch über das Genfer Treffen hinaus sollen die diplomatischen Bemühungen im Jänner Fahrt aufnehmen. Die NATO plant für 12. Jänner Gespräche mit Russland. Zudem soll es am 13. Jänner ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.