Tel Aviv: Schüsse auf Passanten, zwei Tote

Attentäter haben auf Besucher einer Kneipe in der beliebten Dizengoff-Straße geschossen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten in der Nacht noch an.

In den vergangenen zwei Wochen wurden in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet. Bei zwei der drei Attentate sollen die Angreifer Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehabt haben. Es war die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren. Vor wenigen Tagen hatte die israelische Polizei insgesamt 50 mutmaßliche Unterstützer des IS festgenommen. Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan.