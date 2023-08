Teilweise Begnadigung in Myanmar

Aus Myanmar kommen ausnahmsweise einmal gute Nachrichten: Aung San Suu Kyi, die ehemalige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin, soll teilweise begnadigt werden. Auch die Strafe des früheren Präsidenten Win Myint werde reduziert, hieß es am Dienstag überraschend aus Rangun. Mehr noch: Mehr als 7700 Gefangene sollen sofort freikommen.

Nach Angaben der unabhängigen Nachrichtenseite "Myanmar Now" darf die seit dem Militärputsch im Jahr 2021 inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin allerdings nur bezüglich fünf der insgesamt 19 Urteile auf Strafnachlass hoffen. "Ihre Strafe wurde um sechs Jahre reduziert", sagte ein Junta-Sprecher. Speziell sollen bei Suu Kyi die Haftstrafen für die Verurteilungen wegen angeblicher Verstöße gegen die Import- und Exportgesetze des Landes sowie gegen die Regeln während der Pandemie reduziert werden.

Beobachter warnen

Die schwersten Vorwürfe, etwa wegen Korruption, bleiben den Angaben zufolge bestehen. Insgesamt war Aung San Suu Kyi bereits zu 33 Jahren Haft verurteilt worden. Seit ihrer Inhaftierung wurde sie nur ein einziges Mal gesehen – auf einem von Staatsmedien in Myanmar verbreiteten Bild in einem Gerichtssaal. Die Haftstrafe des ehemaligen Präsidenten Win Myint, der ebenfalls 2021 festgenommen worden war, wurde um vier Jahre verringert.

Während die Bevölkerung über diese Ankündigungen jubelte und von einem Schritt in Richtung Öffnung des Landes träumte, zeigten sich Beobachter skeptisch: Sie sprachen von einem "kosmetischen Schritt". "Das ist nur ein Signal an die internationale Gemeinschaft – ohne etwas Wesentliches zu tun", sagte ein Diplomat, der namentlich nicht genannt werden wollte. Die Junta wolle damit von der aktuellen schweren Krise in Myanmar ablenken, erklärte ein Experte eines politischen Forschungsinstituts in dem Krisenland, der ebenfalls um Anonymität bat. "Das Militär versucht damit, den internationalen Druck und die Wut der Zivilbevölkerung vor Ort zu dämpfen. Es wird interessant sein, wie die Junta mit Aung San Suu Kyi in dieser Krise weiter umgehen wird."

Die Menschen in Myanmar zeigten sich euphorisch.

Ausnahmezustand verlängert

Ähnlich schätzte Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch den Schritt ein. Die Junta ziele darauf ab, "den Eindruck von Mäßigung und Dialog zu schaffen", obwohl dieser keinen Ausdruck in der Realität finde. Die Reduzierung der Haftstrafen spiegelten den willkürlichen Charakter der Militärgerichte, erklärte Joe Freeman von Amnesty International.

Die Tatsachen zeigen jedenfalls ein völlig anderes Bild: Juntachef General Min Aung Hlaing hatte erst am Montag die für August angesetzte Wahl ausgesetzt und den Ausnahmezustand um weitere sechs Monate verlängert. Laut Angaben von Hilfsorganisationen gibt es in Myanmar 24.000 politische Gefangene.

