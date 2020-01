Teheran dementiert, doch die Hinweise auf einen Abschuss verdichten sich

Nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs bei Teheran mit 176 Passagieren an Bord verdichten sich die Hinweise auf einen versehentlichen Raketenbeschuss durch den Iran. Internationale Experten begannen gestern ihrer Ermittlungen.

? Was spricht dafür, dass die ukrainische Passagiermaschine abgeschossen wurde?

Die ersten Trümmerbilder, die kleine Löcher an einigen Wrackteilen zeigen, lösten Spekulationen aus. Wenige Stunden nach dem Absturz war auch für den Unfallforscher Jan-Arwed Richter vom Flugsicherheitsbüro JACDEC klar: "Es sieht so aus, als wären Projektile durch die Tragfläche geschleudert worden." Später tauchten Videos auf, die einen Blitz am Nachthimmel zeigten. In Verbindung mit Berechnungen des Flugwegs nährten sie den Verdacht, dass eine Rakete mit im Spiel war. Kanada und Großbritannien verweisen daher auf Hinweise, die einen Abschuss durch eine iranische Rakete nahelegen. Angeblich haben auch US-Satelliten den Start von zwei Boden-Luft-Raketen entdeckt. Ungewöhnlich ist, dass die Piloten keinen Notruf absetzten. Doch ist es schwierig, die Echtheit solcher Hinweise unabhängig zu prüfen.

? Wenn es ein Abschuss war, wie und warum erfolgte er?

Der Iran musste davon ausgehen, dass es nach seinen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak einen Gegenschlag gibt und hat deswegen seine Luftabwehrbatterien aktiviert. Diese hatte das Passagierflugzeug vermutlich irrtümlich als feindlichen Kampfjet identifiziert. Flugabwehrraketen explodieren oft in direkter Nähe ihres Ziels und richten mit einem Splitterregen maximale Schäden an.

? Könnte der Iran die Passagiermaschine auch gezielt angegriffen haben?

Es gibt Spekulationen, dass der Iran mit einem Überraschungsangriff Vergeltung für die Tötung von General Soleimani verübt haben könnte. Die ukrainische Maschine war an diesem Tag jedenfalls nicht die erste, die vom Teheraner Flughafen startete.

? Gibt es auch Hinweise, dass es sich vielleicht doch um einen technischen Defekt handelte?

Auf den Trümmerfotos ist zu sehen, dass das Gehäuse der Turbine Austrittsschäden von Schrapnellteilen aufweist. Für Experten ist das eventuell auch ein Hinweis auf einen Triebwerkschaden. Boeing hatte zuletzt ja wiederholt technische Probleme.

? Warum hat Kanadas Premier Trudeau so großes Interesse an einer Aufklärung?

Er sprach als erster von konkreten Hinweisen auf einen Raketenbeschuss. Trudeau will rasche Klärung, weil unter den Opfern 63 Kanadier sind.

? Wie reagiert der Iran?

Die iranische Führung bleibt dabei, dass es "technische Probleme" gab. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt gesehen sei es unmöglich, dass eine Rakete das ukrainische Flugzeug getroffen habe, sagte der Chef der Zivilen Luftfahrtbehörde Irans. Irans Regierungssprecher Ali Rabiei beschuldigte die USA einer "großen Lüge, die Teil der psychologischen Kriegsführung gegen Iran" sei.

? Wer ermittelt?

Neben Fachleuten aus dem Iran, der Ukraine, aus Kanada und Schweden beteiligen sich auch Boeing-Experten aus Amerika und Frankreich an den Untersuchungen. Die iranischen Behörden hatten sich zunächst geweigert, amerikanische Ermittler ins Land zu lassen, sie dann aber dann doch zu Untersuchungen eingeladen. Auffällig ist aber, dass die Aufräumarbeiten rasch erfolgen und etliche Trümmerteile bereits weggebracht wurden. Am Freitag begann die erste Untersuchung der Flugschreiber durch iranische und ukrainische Experten.

? Wann gibt es konkrete Untersuchungsergebnisse?

Üblicherweise entsteht ein vorläufiger Bericht nach etwa 30 Tagen. Das endgültige Ergebnis kann mehr als ein Jahr auf sich warten lassen.

> Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Redakteurin Heidi Riepl

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at