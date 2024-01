Tausende Teilnehmer bei Bauern-Großdemonstration in Berlin erwartet

Bereits in der Früh sind zahlreiche Teilnehmer mit Traktoren in Richtung der Berliner Innenstadt aufgebrochen.

Geplant sind Reden von Vertretern der Berufsverbände. Auf der Kundgebung soll darüber hinaus der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen. Zu der Großdemonstration hatten Bauernverbände und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung aufgerufen. Rund 5000 Traktoren und Landmaschinen aus dem gesamten Bundesgebiet dürften sich bei der Kundgebung versammeln. Zudem seien rund 10.000 Menschen angemeldet worden. Es ist der Höhepunkt einer Aktionswoche gegen den Regierungsplan. Auch an weiteren Orten in Deutschland waren wieder Proteste angekündigt, etwa in Chemnitz, Freiburg und Bitburg.

"Tank leer - aus die Maus"

Bereits in der Früh sind zahlreiche Teilnehmer mit Traktoren in Richtung der Berliner Innenstadt aufgebrochen. Auf Fahrzeugen waren Slogans zu lesen wie "Tank leer - aus die Maus", "Ohne Landwirte keine Zukunft" und "Transport made in Germany - wie lange noch?". Auf anderen Transparenten war von Regierungsversagen die Rede, von Widerstand gegen Unrecht, von Veruntreuung, Freunderlwirtschaft und Kriegstreiberei.

Rund 5000 Traktoren und Landmaschinen aus dem gesamten Bundesgebiet dürften sich bei der Kundgebung versammeln. Bild: MONIKA SKOLIMOWSKA (APA/dpa/Monika Skolimowska)

Die Kundgebungsfläche auf der Straße des 17. Juni war allerdings bereits am Sonntagabend gesperrt worden. Weitere Anreisende würden zu einer Ausweichfläche am Olympiastadion geleitet. Überall in der Stadt muss am Montag mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Lindner dämpft Erwartungen

Minister Lindner dämpfte im Voraus Erwartungen, dass auf die Subventionsstreichungen komplett verzichtet werde. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann.

Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP haben ebenfalls für diesen Montag die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch eingeladen. Die Zustimmung des Bundestags zum Bundeshaushalt 2024 sowie den geplanten Kürzungen beim Agrardiesel steht noch aus.

Die deutsche Regierung will Steuerbegünstigungen für Agrardiesel schrittweise abschaffen. Auf eine ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft will die Regierung verzichten. Der Deutsche Bauernverband fordert aber, die Kürzungen komplett zurückzunehmen. "Für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft sind eine Förderung von Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefreiung unerlässlich", hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper