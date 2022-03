Tausende Syrer wollen kämpfen

"Mehr als 40.000 Syrer haben sich bisher registrieren lassen, um an der Seite Russlands in der Ukraine zu kämpfen", sagte Rami Abdel Rahman, Direktor der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. 22.000 dieser Bewerber seien bislang akzeptiert worden.

Russische Offiziere hätten in Abstimmung mit der syrischen Armee und verbündeten Milizen bereits Rekrutierungsbüros in Syrien eröffnet. Tausende syrische Rekruten sollen nach Angaben der Beobachtungsstelle der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner unterstellt werden.