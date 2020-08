Tausende protestierten gegen Netanyahu

Am frühen Sonntagmorgen löste die Polizei eine Demonstration nahe der offiziellen Residenz Netanyahus in Jerusalem auf und nahm 12 Personen fest. Seit Wochen kommen jeden Samstag mehr Gegner Netanyahus in der Nähe der offiziellen Residenz des Regierungschefs zu Demonstrationen zusammen; diesmal forderten mehr als 10.000 Menschen den Rücktritt des 70-Jährigen. Netanyahu verurteilte am Sonntag die "linken" Demonstrationen gegen seine Politik als "Coronavirus-Brutkästen". "Ich sehe einen Versuch, die Demokratie im Namen der Demokratie zu zertrampeln", sagte Netanyahu nach einer Kabinettssitzung.

