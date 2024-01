Tausende Israelis bei neuen Protesten gegen Netanyahu

"Wahlen Jetzt" steht auf den Schildern der Demonstranten in Tel Aviv.

Demonstranten in der Küstenmetropole Tel Aviv und der Hafenstadt Haifa forderten am Samstagabend eine Absetzung Netanyahus und Neuwahlen. "Wir werden nicht aufgeben" und "Regierung des Bösen", skandierten Demonstranten in Tel Aviv, während sie durch die Innenstadt marschierten.

Im vergangenen Jahr hatte es immer wieder Massenproteste gegen die heftig umstrittene Justizreform gegeben, die Netanyahus rechts-religiöse Regierung durchsetzen wollte. Nach dem Massaker der islamistischen Hamas und anderer Gruppierungen im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober und dem darauf folgenden Gaza-Krieg hatten die Proteste weitgehend aufgehört.

Krieg, "bis wir alle Ziele erreicht haben"

An den neuen Protesten nahmen auch Angehörige von Opfern des 7. Oktober sowie Israelis teil, die wegen der Kämpfe ihre Wohnorte im Grenzgebiet zum Gazastreifen und zum Libanon verlassen mussten. Ein Einwohner von Kyriat Shmona an der Grenze zum Libanon warf Netanyahu nach Angaben der Zeitung "Haaretz" vor, er habe keine Verantwortung dafür übernommen, dass das Massaker am 7. Oktober passieren konnte.

Netanyahu bekräftigte am Samstagabend, der Gaza-Krieg werde weitergehen, "bis wir alle Ziele erreicht haben". Dies seien die Zerstörung der Hamas, die Rückführung der Geiseln und "sicherzustellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellen kann".

