Tausende Frauen in Israel protestieren für Frauenrechte

Mit Protestschildern und israelischen Flaggen zogen sie am Donnerstagabend durch die Straßen von Bnei Brak. Dort leben überwiegend ultra-orthodoxe Juden. Vereinzelt kam es zu kleineren Konfrontationen, wie israelische Medien berichteten. Dutzende Einwohner versammelten sich demnach für eine Gegendemonstration.

Die Veranstalterinnen des Frauenprotests warfen der rechts-religiösen Regierung vor, sie wolle mithilfe einer umstrittenen Justizreform "den liberalen Charakter Israels verändern und es in ein religiöseres, diskriminierendes, ungleiches Land verwandeln". Dies zeige sich unter anderem in "Initiativen für Geschlechtertrennung und der Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Raum".

In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Berichte über Versuche, Frauen in Israel im öffentlichen Raum einzuschränken. Ein Busfahrer verwies Medienberichten zufolge etwa in der Stadt Ashdod eine Gruppe weiblicher Teenager in den hinteren Teil eines Busses und gab ihnen Decken, um sich zu bedecken. Bei einem weiteren Vorfall wurde einer Frau Berichten zufolge der Zutritt zu einem Bus komplett verwehrt. Der rechts-religiöse Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte sich allerdings nach öffentlichem Druck klar dagegen ausgesprochen.

Bild: JACK GUEZ (AFP)

