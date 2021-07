Taliban: Kontrollieren 85 Prozent Afghanistans

Regierungsbeamte in Kabul wiesen dies zurück. Lokale Behördenvertreter räumten aber ein, dass Taliban-Kämpfer im Zuge des Abzugs internationaler Truppen weitere Gebiete eingenommen hätten. Zu den zuletzt von den Taliban eroberten Gebieten zählt ein wichtiger Bezirk in der Provinz Herat, in dem Zehntausende Angehörige einer schiitischen Minderheit leben. Außerdem – über Nacht – übernommen: der Ort Torghundi an der Grenze zu Turkmenistan. US-Präsident Joe Biden kündigte unterdessen ein Ende des Afghanistan-Einsatzes am 31. August an und verteidigte den Abzug der US-Truppen gegen zunehmende Kritik. "Ich werde nicht noch eine weitere Generation Amerikaner in den Krieg nach Afghanistan schicken."