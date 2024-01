Die Regierungspartei will, dass alles so bleibt, wie es ist, während die Oppositionsparteien alles ändern wollen. Dieses ungeschriebene Gesetz der Demokratie scheint auch in Taiwan zu gelten. Das Problem dabei: Nebenan lauert ein übermächtiger Nachbar, der mit einem Schlag alles ändern könnte in Taiwan, wirklich alles. Ganz ohne Wahlen.