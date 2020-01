Taiwan: Präsidentin dank Anti-China-Politik wiedergewählt

In ihrer Siegesrede in Taipeh dankte die Staatschefin allen, die sich an der Wahl beteiligt haben – egal, für wen sie gestimmt hätten. "Mit jeder Präsidentenwahl zeigt Taiwan der Welt, wie sehr wir unseren freien und demokratischen Lebensstil zu schätzen wissen."

In einem Appell an die Weltgemeinschaft rief Tsai Ing-wen zu mehr Anerkennung für die von China isolierte Inselrepublik auf. "Alle Länder sollten Taiwan als Partner, nicht als Problem betrachten." Seit dem Amtsantritt von Tsai, einer Befürworterin der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong, haben sich die Spannungen zwischen Peking und Taipeh verschärft.

Peking hat am Sonntag seinen Machtanspruch auf die demokratische Inselrepublik bekräftigt. Was auch immer dort geschehe, könne nichts daran ändern, dass Taiwan Teil Chinas sei, so das Außenamt.