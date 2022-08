Taiwan-Krise: China setzte sein Manöver fort

Laut dem taiwanesischen Verteidigungsministerium hätten sich allein am Samstag 20 chinesische Militärjets und 14 Kriegsschiffe an den Übungen beteiligt. Zudem wurden erneut chinesische Drohnen über der vorgelagerten taiwanischen Insel Kinmen beobachtet, die nur zehn Kilometer vor der Hafenstadt Xiamen an der chinesischen Küste liegt.

Am Sonntag haben chinesische Kriegsschiffe außerdem neuerlich die inoffizielle Pufferzone zu Taiwan überschritten. Jeweils etwa zehn Kriegsschiffe kamen einander in der Taiwanstraße nahe, hieß es. Ein Beobachter beschrieb die Manöver als "Katz- und Mausspiel" auf hoher See. "Die eine Seite versucht zu kreuzen, und die andere Seite stellt sich in den Weg."

Der Premierminister Taiwans, Su Tseng-chang, sagte, China habe "in arroganter Weise" militärische Aktionen durchgeführt, um den Frieden und die Stabilität in der Region zu stören. Er forderte China auf, nicht seine militärischen Muskeln spielen zu lassen.

"Unverantwortliche Schritte"

US-Außenminister Antony Blinken warf China vor, "unverantwortliche Schritte" zu unternehmen. Die Maßnahmen, die die Regierung in Peking in Bezug auf Taiwan ergreife, zeigten, dass China sich weg von dem Vorrang für eine friedliche Lösung und hin zur Anwendung von Gewalt bewege, sagte er am Rande eines Besuchs auf den Philippinen.