"Taiwan ist eine Provinz der Volksrepublik China"

Chinas Botschafter in Österreich, Xiaosi Li, sprach nach einem Vortrag über "Chinas Beitrag zur Gestaltung des 21. Jahrhunderts in unserer Welt" beim Rotary Club in Linz mit den OÖNachrichten über die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Volksrepublik, aber auch die Außenpolitik Pekings, speziell in der Frage einer Wiedervereinigung mit Taiwan.