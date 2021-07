Tage des Zorns in Südafrika: Krawalle werden blutiger

Die tagelangen gewaltsamen Ausschreitungen in Südafrika nach dem Haftantritt von Ex-Präsident Jacob Zuma weiten sich bedrohlich aus. Am Mittwoch griffen sie auch auf die Provinzen Mpumalanga und Nordkap über. Die vorläufige Bilanz ist erschreckend: Mindestens 72 Menschen starben. Die verzweifelte Bevölkerung mehrerer Townships schreitet bereits zur Selbstjustiz. Sie bildete eigene Truppen, um die Plünderer zu vertreiben.

Die Bürgerwehren in KwaZulu-Natal und Gauteng versuchten, ein Überschwappen der Gewalt auf die Wohnviertel zu verhindern. Dort wurden ganze Gewerbegebiete geplündert und in Brand gesteckt. Neben Baumärkten, Imbissen, Elektrogeschäften und Supermärkten wurden auch Kliniken und Impfzentren attackiert, was zu einer Unterbrechung der Covid-19-Impfungen führte. Zudem drohen bereits Versorgungsengpässe. Auch die Einstellung des öffentlichen Verkehrs wird überlegt. Die Schäden für die zuvor schon angeschlagene Volkswirtschaft des Landes werden mittlerweile auf mehrstellige Millionenbeträge geschätzt.

Regierung schickte Soldaten

Das mittlerweile zur Unterstützung der Polizei mobilisierte Militär wurde Regierungsangaben zufolge vor allem an strategischen Punkten rund um Krankenhäuser und Flughäfen, aber auch im Township Alexandra bei Johannesburg stationiert.

Begonnen hatten die Krawalle als eine Form des Protestes gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Zuma; innerhalb weniger Tage entwickelten sie sich aber zu großflächigen Ausschreitungen. Wut und Enttäuschung über die soziale Ungleichheit, die auch 27 Jahre nach Ende der Apartheid immer noch existiert, sind nun wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Zuma war wegen Missachtung der Justiz zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, die er vergangenen Mittwoch antrat. Er muss sich vor einer Untersuchungskommission wegen verschiedener Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit (2009–2018) verantworten, war aber einer Vorladung nicht gefolgt.