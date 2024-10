Swing States: Hier konzentriert sich der Wahlkampf

Der Bundesstaat ist dreieinhalbmal so groß wie Österreich und hat rund 3,2 Millionen Einwohner: Nevada mit seinen Glückspielmetropolen Las Vegas und Reno hat die geringste Bevölkerungszahl unter den diesjährigen Swing States. Und dennoch könnten die sechs Wahlleute, die Nevada ins Wahlleutekomitee entsendet, das Zünglein an der Waage bei der US-Präsidentschaftswahl ausmachen. Lesen Sie auch: Nevada: Wo die Themen Trinkgeld und Wirtschaft den Wahlkampf prägen Der Präsident wird in den USA