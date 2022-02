Swift: Ein Bihänder, der alle schmerzt

Was am Freitag noch lange nicht sicher war, haben die westlichen Industrienationen am Wochenende zumindest zu einem Teil umgesetzt: Sie haben russische Banken aus dem internationalen Zahlungsinformationssystem Swift geworfen und weitere Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängt. "Das ist ein wichtiger, dringend notwendiger Schritt. Das wird Russland hart treffen", sagt die deutsche Ökonomin Veronika Grimm.