Suu Kyi erstmals vor Gericht

In Myanmar ist die abgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erstmals seit dem Militärputsch am 1. Februar persönlich vor Gericht erschienen, teilte ihr Anwalt Thae Maung Maung am Montag mit. Seinen Worten zufolge war die 75-Jährige dem Augenschein nach bei guter Gesundheit. Sie habe sich vor der Anhörung zunächst 30 Minuten mit ihrem Anwaltsteam beraten, hieß es.

Suu Kyi wurde seit Februar nicht mehr öffentlich gesehen. Die Justiz beschuldigt die Friedensnobelpreisträgerin mehrerer Vergehen, darunter Verstöße gegen die Außenhandelsgesetze sowie ein Staatsgeheimnisgesetz aus der Kolonialzeit. Am schwersten wiegt der Vorwurf, "Anstiftung zum Aufruhr" betrieben zu haben. Alle bisherigen Gerichtstermine waren per Videoschaltung durchgeführt worden, ohne dass Suu Kyi mit ihren Verteidigern reden konnte.

Die entmachtete Politikerin habe betont, dass 30 Minuten nicht ausreichten, um mit ihren Rechtsanwälten alle Fälle zu besprechen. Sie habe diese deshalb gebeten, beim Richter ein weiteres Treffen zu beantragen. Die eigentliche Anhörung wurde auf den 7. Juni vertagt.

Das südostasiatische Land versinkt seit dem Putsch in Chaos und Gewalt. Das Militär unterdrückt jeden Widerstand mit brutaler Härte. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind bereits mindestens 818 Menschen getötet worden. 5400 Personen wurden festgenommen.

Suu Kyi hatte bereits in der Vergangenheit insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest gestanden. Nach der Einleitung demokratischer Reformen war sie 2016 faktische Regierungschefin geworden.