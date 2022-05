Chefrichter John Roberts ist empört. In einer offiziellen Stellungnahme bestätigt der Vorsitzende des Kollegiums am Supreme Court die Echtheit des Entwurfs einer Begründung in dem noch nicht gesprochenen Grundsatzurteil zur Abtreibung. "Wenn dieser Vertrauensbruch im Gericht darauf ausgerichtet war, die Integrität unserer Arbeit zu unterminieren, wird das nicht gelingen", sagte der von George W. Bush Berufene.