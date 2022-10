Sunak: "Ich bin der Erste, der zugibt, dass Fehler gemacht wurden"

Der Regierungswechsel in London verlief sehr schnell. Unmittelbar nach seiner Vereidigung durch König Charles III. nahm der neue Premierminister Rishi Sunak seine Arbeit auf: "Ich werde unser Land vereinen, nicht mit Worten, sondern durch Taten", kündigte er in seiner ersten Ansprache am Dienstag an. Im Parlament musste er sich gestern bereits einen harten Schlagabtausch mit der Opposition liefern.

Oppositionsführer Keir Starmer blieb dabei alles andere als höflich: Sunak agiere wie seine Vorgängerin Liz Truss und deren Vorgänger Boris Johnson, sagte Starmer: "Die Partei zuerst, das Land später!" Er warf Sunak vor, zu wenig für die Schwachen in der Gesellschaft zu tun und keinen Plan zu haben, wie er die Wirtschaft stärken wolle.

Sunak widersprach dem Vergleich. "Ich bin der Erste, der zugibt, dass Fehler gemacht wurden – und das ist der Grund, warum ich nun hier stehe." Er versprach, die Wirtschaft "fair" zu stabilisieren. Den für den 31. Oktober angekündigten neuen Haushalt verschob der Premier jedoch. Großbritannien habe derzeit mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, weshalb dem neuen Haushalt besondere Aufmerksamkeit zukomme. Erst am 17. November soll daher ein neuer Plan vorgestellt werden.

Sunak verteidigte auch seine geplante Ministerliste, die er "Kabinett aller Talente" nennt und alle Flügel der heillos gespaltenen Tory-Partei vereinen will. Vor allem die erneute Ernennung von der erst vor einer Woche geschassten Innenministerin Braverman verlangte Erklärungsbedarf. Braverman war einen Tag vor dem Rücktritt von Sunaks Vorgängerin Liz Truss aus deren Kabinett ausgeschieden, nachdem sie entgegen der ministeriellen Regeln ein offizielles Dokument von ihrer privaten E-Mail-Adresse weitergeleitet hatte. Sunak hat sie nun wiedereingesetzt. Braverman habe ihre Fehler eingesehen, sei zurückgetreten und sei deshalb nun Teil einer neuen "Regierung der Einheit und Erfahrung". Die Innenministerin gehört zum rechten Flügel der Konservativen Partei. Damit will sich Sunak nach Ansicht von Beobachtern offenbar eine möglichst breite Unterstützung innerhalb der Tories sichern.

Ein Berg an Problemen

Mit Dominic Raab holt Sunak Johnsons damaligen Stellvertreter zurück in die Regierung. Raab wird erneut Vizepremier und Justizminister. Wie erwartet darf der frisch berufene Finanzminister Jeremy Hunt im Amt bleiben. Auch Verteidigungsminister Ben Wallace und Außenminister James Cleverly behalten ihre Posten, Penny Mordaunt bleibt als Ministerin für Parlamentsfragen.

Sunak steht vor einem Berg von Problemen. Da ist die drohende Wirtschaftsrezession. Da ist die Krise im staatlichen Gesundheitsdienst NHS mit einer Warteliste von sieben Millionen Patienten. Da ist immer noch der ungelöste Disput mit der Europäischen Union über das Nordirland-Protokoll. Da wütet immer noch ein Krieg in Europa. Und daheim dürfte es demnächst auch ungemütlich werden, nachdem die Gewerkschaften eine Streikwelle angekündigt haben.

Er muss der Krise bei den Lebenshaltungskosten begegnen und versuchen, die Inflation, die jetzt bei über zehn Prozent liegt, unter Kontrolle zu bekommen. Und zu all den Problemen kommt noch eines hinzu, das seine Vorgängerin Liz Truss zu verantworten hat: Ihre Pläne, Steuersenkungen auf Pump zu finanzieren, hatten zu einer veritablen Krise an den Finanzmärkten geführt und die Zinsen für britische Staatsanleihen teuer gemacht. Jetzt klafft ein Loch von 40 Milliarden Pfund im Haushalt und Sunak, zu dessen ersten Glaubenssätzen fiskalische Disziplin gehört, muss die Staatsfinanzen wieder in Ordnung bringen. Die Medizin, die Sunak den Briten zu verabreichen hat, wird bitter.