Südkorea: Kim Jong-un ist "wohlauf"

Die Volksrepublik China will sich nicht zu Fragen nach dem Gesundheitszustand und dem Aufenthaltsort von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un äußern. Er könne dazu keine Informationen anbieten, sagte am Montag ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Dies gelte auch für Berichte über eine Delegation mit Regierungsvertretern und Medizinern, die China jüngst in das Nachbarland geschickt haben soll.

Mehrere mit der Situation vertraute Personen hatten der Nachrichtenagentur Reuters versichert, dass die Delegation unter der Leitung eines hochrangigen Mitglieds der Internationalen Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas am Donnerstag von Peking aus abgereist sei. Die Abteilung ist das wichtigste chinesische Gremium, das sich mit dem benachbarten Nordkorea befasst.

Das abgeschottete Nordkorea schweigt bisher zu Spekulationen um den Gesundheitszustand seines Machthabers. Allerdings hatte der Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung, Moon Chung-in, zuletzt gesagt, Kim sei "wohlauf", und war damit Spekulationen in südkoreanischen Medien über eine schwere Krankheit oder gar den Tod Kims entgegengetreten.

Der nordkoreanische Machthaber hatte am 15. April überraschend nicht an einer traditionellen Veranstaltung anlässlich des Geburtstages seines 1994 verstorbenen Großvaters, Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung, teilgenommen. Dieser gilt de jure immer noch als Staatsoberhaupt Nordkoreas.