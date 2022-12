Südafrikas Präsident droht Amtsenthebung

Das Parlament wird kommende Woche über einen Untersuchungsbericht eines vom Parlament eingesetzten U-Ausschusses beraten.

Dieser hatte "genug Hinweise" auf ein Fehlverhalten Ramaphosas gefunden, um die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens zu rechtfertigen. Die Untersuchungen betreffen Ramaphosas Rolle bei einem mutmaßlichen Raubüberfall auf seinen Landsitz Phala Phala im Februar 2020.

Ein früherer Geheimdienstchef hatte Ramaphosa im Juni vorgeworfen, vier Millionen Dollar in bar in seinem luxuriösen Anwesen versteckt zu haben. Nach einem Einbruch in seiner Farm soll Ramaphosa die Einbrecher entführen haben lassen, um sie dann zu bestechen, damit geheim bleibt, dass er so viel Geld dort gelagert hat.

Ramaphosa hingegen behauptet, ihm seien umgerechnet 560.000 Euro geraubt worden, die unter seinen Sofapolstern versteckt gewesen seien.