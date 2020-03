Sudanesischer Ministerpräsident überlebte Attentatsversuch

Es habe einen Anschlag auf seinen Konvoi in der Hauptstadt Khartum gegeben, berichtete das staatliche Fernsehen am Montag. Hamdok sei an einen sicheren Ort gebracht worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

